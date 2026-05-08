العاصمة.. تذبذبات في التزويد بالماء الشروب

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تسجيل تذبذبات في برنامج التزويد بالمياه الشروب على مستوى عدة بلديات.

وحسب بيان للشركة، تم تسجيل أشغال على الخط الكهربائي الممون لحقل الآبار ببلدية السحاولة، يوم الخميس، مع توقف عملية الضخ نحو الخزان الرئيسي أولاد بلحاج “السحاولة”.

مما سينتج عنه تذبذبات في برنامج التزويد بالمياه الشروب على مستوى بلدية السحاولة، بحي 143 مسكن، بحي قشاطلة. وحي ذراع السقوم، وأولاد بلحاج، وحوش تبيب حي السطايفية، وحي 648 مسكن، حي 82 مسكن وحي عدل بلوطة.

وأضافت، أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد، سيتم تدريجيا بعد إنتهاء الاشغال على الخط الكهربائي وإمتلاء الخزان الرئيسي.