العاصمة: تذبذب في التزويد بالماء في هذه البلديات

ستشهد بعض بلديات الجزائر العاصمة، يومي 20 و21 أكتوبر تذبذبا في عملية التزويد بالماء الشروب، حسب شركة المياه والتطهير “سيال”.

وجاء في بيان الشركة، أن البلديات المعنية هي، رغاية، رويبة، هراوة، عين طاية، المرسى، برج البحري، برج الكيفان، الدار البيضاء، باب الزوار. المحمدية، واد السمار، الحراش، الكاليتوس، المقرية، بوروبة، حسين داي، جسر قسنطينة، بئر مراد، القبة، بئر خادم، وسحاولة.

وسيتم استعادة الوضع والبرنامج المعمول به في هذه البلديات بمجرد إنتهاء الأشغال التي تقوم بها شركة استغلال محطة تحلية مياه البحر كاب جنات وإعادة ملء قنوات التزويد والخزانات.

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