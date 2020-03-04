العاصمة.. تذبذب في التموين بالماء الشروب إبتداءً من الأحد

أعلنت شركة “سيال”، تسجيل تذبذب في التزويد بالماء الشروب، على مستوى شرق ووسط ولاية الجزائر العاصمة، إبتداء من يوم الأحد المقبل.

وجاء في بيان الشركة: “برمجت شركة الحامة لتحلية المياه القائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر الحامة، ابتداء من الأحد 8 مارس على الساعة 00:00 سا صباحا إلى غاية الخميس 12 مارس، توقفا تاما للمحطة”.

ويأتي ذلك، من أجل القيام بأشغال الصيانة الوقائية السنوية، مما سيسبب تذبذبا في عملية التزويد بالماء الشروب على مستوى شرق و وسط ولاية الجزائر.

وستتخذ جميع التدابير لتعويض جزء من كمية الانتاج وكذا التقليل من تأثير هذا التوقف على السكان، حسب ذات البيان.

وأشارت الشركة، إلى أن وضعية التزويد العادية، ستعود بصفة تدريجية الخميس 12 مارس، وذلك ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

ستعمل شركة “سيال” على تسخير شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، على غرار المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه، وكذلك السكان “قدر الامكان”، للحد من الازعاج الناتج عن هذه الأشغال.