العاصمة.. تذبذب في توزيع الماء الشروب في هذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر-سيال- عن تسجيل تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى 5 بلديات بالعاصمة اليوم الثلاثاء.

وفي بيان لها، تقوم -سيال- اليوم الثلاثاء، من الساعة 13:00 إلى الساعة 17:00، بأعمال صيانة على مستوى محطة الضخ لبئر مراد رايس.

وأضاف البيان أن هذه الأشغال ستسبب تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب في كل من بلديات المراديةـ وبن عكنون (جزئيا). الأبيار وبئر مراد رايس (جزئيا) وحيدرة.

في حين أكدت، “سيال” لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية، بأن استئناف عملية التزويد بالمياه الشروب سيكون تدريجيا بداية من الساعة 17:00.

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تذبذب عملية التزويد بالماء في بعض بلديات العاصمة غدا

كما أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تذبذب في عملية التزويد بالمياه الشروب بعدة بلديات بالجزائر العاصمة يومم غد الثلاثاء.

في حين قالت الشركة في بيان لها، أن هذا التذبذب في تزوزيع الما ء سببه أشغال تنظيف وتشخيص خزان رئيسي لتوزيع المياه الشروب.

وستقام هذه الأشغال على مستوى خزان ساحل ببلدية الجزائر الوسطى بداية من الساعة 08:00 صباحا ليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة 17:00 مساء.

كما ذكر البيان أن بلديات العاصمة التي سيمسها إنقطاع الماء هي، الجزائر الوسطى (جزئيا) القصبة (جزئيا)، باب الواد (جزئيا) وبلدية واد قريش (جزئيا).

وأكدت سيال بأن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب لزبانها القاطنين بالبلديات المعنية بالانقطاع ستستأنف تدريجيا. بعد نهاية الاشغال حسب برنامج التوزيع المسطر.

كما تضع شركة سيال تحت تصرف زبائنها رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594. لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.