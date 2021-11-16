العاصمة.. تذبذب في توزيع الماء الشروب في هذه البلديات

كشفت شركة المياه والتطهير للجزائر ” سيال” ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل نسبة تعكر عالية للمياه الخام للسدود عند بلوغها محطة معالجة المياه الشروب نظام التزويد الجزائر ببلدية المعالمة.

أين نتج عن ذلك توقفات متكررة للإنتاج، لإعادة تعديل عملية المعالجة، من أجل ضمان جودة المياه المعالجة.

هذا وسيتم تسجيل تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب، والتي تؤثر بشكل رئيسي على نظامي الإنتاج نحو سلسلة البلديات الغربية (المرتفعات).

والسلسلة الساحلية اللذان يضمنان تزويد البلديات التالية: تسالة المرجة، الدويرة، بابا حسان، خرايسية، الرحمانية، السويدانية، أولاد فايت، الدرارية، السحاولة، العاشور، دالي براهيم والشراقة.

بالإضافة الى بلديات السلسلة الساحلية، المعالمة، المدينة الجديدة سيدي عبد الله، زرالدة، اسطاوالي وعين البنيان.

هذا وتؤكد شركة “سيال” لزبائها تلقاطنين في البلديات المعنية بأن عملية التزويد بالمياه الشروب تستأنف تدريجيا عند تحسن نوعية المياه الخام.

كما تسخر شركة سيال تجهيزات متنقلة لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، أي المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.