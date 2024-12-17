العاصمة.. تذبذب في توزيع المياه بهذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن تعديل في برنامج توزيع المياه الشروب، على مستوى عدة بلديات بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، بسبب أشغال تحويل مسار قناة رئيسية.

وأوضحت سيال في بيان لها، أن مديرية الري لولاية الجزائر برمجت اليوم الثلاثاء. أشغال تحويل مسار قناة رئيسية بقطر 700 ملم، في إطار مشروع تهيئة الطريق الوطني رقم 11. ما سيترتب عنها تعديل في برنامج توزيع المياه الشروب على مستوى عدة بلديات.

وأشار البيان أن البلديات المعنية هي اسطاوالي على مستوى منطقة بلوطة، حي 872 مسكن بن دادة و حي كايتي. وبلدية الشراقة على مستوى بوشاوي البحري، الكثبان و حي 602 مسكن.

كما أكدت سيال أن عملية التزويد حسب برنامج التوزيع المسطر ستستأنف تدريجيًا عند إنهاء الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية.

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