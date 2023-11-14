العاصمة.. تذبذب في توزيع المياه بهذه البلديات اليوم

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر” سيال”، زبائنها أنه تم تسجيل اليوم الثلاثاء، خلل في تزويد المحطة الرئيسية للضخ بقاريدي بالتيار الكهربائي، مما سيتسبب في تأخير برنامج توزيع المياه الشروب في عدة بلديات بالعاصمة.

وحسب بيان سيال فإن البلديات المعنية هي كل من بلدية بئر خادم، بلدية جسر قسنطينة (عين المالحة). بلدية بني مسوس (سيدي (يوسف)، بلدية بوزريعة، بلدية رايس حميدوا (سيدي (الكبير). بلدية بولوغين (الزغارة)، بلدية بن عكنون.

وأشارت الشركة أنها الفرق التقنية المختصة بالتدخل تقوم حاليا لإعادة تزويد المحطة بالتيار الكهربائي. وإعادة تشغيل آليات الضخ.

كما طمأنت سيال زبائنها القاطنين في البلديات المعنية أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا. عند انطلاق عملية ضخ المياه وامتلاء الخزانات الرئيسية، يضيف البيان.