العاصمة: ترحيل العائلات المتضررة من انفجار المحمدية

أعلن الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، دلفي يزيد، عن ترحيل العائلات المتضررة من انفجار المحمدية في العاصمة.

كما أشار، الوالي المنتدب، في تصريح للنهار، إلى أن الترحيل سيكون مؤقتا، في انتظار انتهاء عملية ترميم الشقق المتضررة. مضيفا، أن 5 منازل تضررت بالانفجار الذي أشفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق متفاوتة. ما أدى إلى نقلهم لمصلحة الاستعجالات في مصطفى باشا وزميرلي.

في حين، كشف دلفي، أن تسرب الغاز، داخل الشقة، كان السبب الرئيسي للانفجار. تابعا “وتبقى التحقيقات متواصلة”.

وتسبب انفجار الغاز فجر اليوم الإثنين في إصابة 3 أشخاص بجروح في العاصمة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار فإن الإنفجار وقع على الساعة الخامسة صباحا و15 دقيقة داخل شقة بالطابق الثاني لعمارة متكونة من 5 طوابق بحي زرهوني مختار بلدية المحمدية في العاصمة. حيث خلف الإنفجار 3 جرحى إمرأة ورجلين لهم إصابات متعددة. كما تم إخماد الحريق ومنع إنتشاره للشقق المجاورة اين تم تسجيل إنهيار جدران الشقة ومنزلين مجاورين. بالإضافة إلى تسجيل تضررات على مستوى 6 شقق بالطوابق العليا للعمارة. ومن جهتها تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل نقل المصابين الى مستشفى سليم زميرلي بالحراش.

وقال المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور، إن الحملة الوطنية التحسيسية حول الأخطار المتعلقة بموسم الشتاء متواصلة. لا سيما فيما يتعلق بتوعية المواطنين بمخاطر الإختناق بغاز أحادي الكربون.

وأضاف عاشور، للقناة الثانية. أن الحملة التحسيسية تضمنت أبوابا مفتوحة على مستوى وحدات الحماية المدنية. وقوافل وقائية محلية عبر مختلف البلديات، القرى والمداشر. إلى جانب استعمال منصات التواصل الاجتماعي في إطار الإعلام الجواري. مشيرا في هذا الصدد إلى أنه جرى إنقاذ وإسعاف 3617 شخص تعرضوا للاختناق والتسمم بالغازات المحترقة أو غاز أحادي الكربون خلال السنة الماضية مع تسجيل 175 حالة وفاة.