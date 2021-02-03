العاصمة.. ترحيل 324 عائلة من 3 أحياء بالشراقة إلى أولاد فايت

شرعت مصالح ولاية الجزائر صبيحة اليوم الأربعاء، عملية ترحيل العائلات التي تقطن بسكنات هشة على مستوى ثلاث أحياء بالمقاطعة الادارية لشراقة.

وتم إعادة إسكان هؤلاء العائلات الذين كانوا يقطنون سكنات قصديرية وهشة، إلى اولاد فايت في العاصمة.

ومن جهته، كشف الوالي المنتدب لمقاطعة الإدارية للشراقة، علي بن سعيد عمار، أن العملية الـ27 للترحيل شملت 324 عائلة.

ومست العملية 3 أحياء من الشراقة، وهي كل من حي نازالي شريف، وحي المرجة، وحي شيشة احمد .

واستفادت العائلات من سكنات لائقة بحي سمروني في أولاد فايت بالعاصمة – على حد قول الوالي المنتدب-.

وقال بن سعيد عمار، إنه تم تسخير كل المعدات اللازمة للنقل وهدم القصدير والأكواخ مباشرة بعد ترحيل العائلات.

وستسمح العملية، باسترجاع وعاء عقاري، سيوظف بانجاز برامج عمومية، سكنية و رافق.

وطمأن المتحدث المواطنين أن العملية متواصلة بكل المواقع المحصية، مشيرا الى أن التحقيقات تمت في انتظار العقار.