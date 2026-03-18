العاصمة تستقبل 100 حافلة جديدة وحافلتين كهربائيتين لتعزيز النقل الحضري

استلمت مؤسسة إيتوزا، صباح اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، دفعة جديدة من الحافلات ضمن برنامج تحديث وتجديد الحظيرة الوطنية للنقل، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بتكليف من الوزير سعيد سعيود، وعدد من المديرين العامين والإطارات العليا بالمؤسسة.

وتتضمن الدفعة الجديدة 100 حافلة من علامة “تيرصام” بسعات مختلفة تصل إلى 100 راكب، إضافة إلى حافلتين كهربائيتين من نوع “فونسر” صديقتين للبيئة، ستدخلان مرحلة تجريبية قبل الاستخدام الفعلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتحديث أسطول النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في العاصمة وضواحيها، حيث من المنتظر أن تدخل الحافلات الجديدة حيز الخدمة الفعلية ابتداءً من الخميس 19 مارس 2026 على مختلف خطوط المؤسسة.

وأكدت إيتوزا التزامها الدائم بتوفير الراحة والأمان للركاب، وتعزيز وسائل النقل المستدامة والصديقة للبيئة، بما ينسجم مع خطة تطوير النقل الحضري في الجزائر العاصمة.