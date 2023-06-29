العاصمة.. تسجيل جروح متفاوتة الخطورة بسبب عملية النحر

سجلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى بن عكنون بالعاصمة عديد الإصابات بجروح متفاوتة الخطورة في عملية نحر الأضاحي.

كما نقلت مديرة المناوبة بالمستشفى للإذاعة الوطنية، بأن الأعداد التي تم استقبالها صباح اليوم الأول لعيد الأضحى كانت هامة. و قد تم في هذا الصدد تدعيم الأطقم الطبية في المناوبات و توفير كل الإمكانيات اللازمة لتسهيل مهامهم.

وأفادت طبيبة مختصة بذات المستشفى بأن الفرق الطبية مجتهدة لتوقيف نزيف الأوردة في حال تسجيل حالات معقدة. وهذا في ظل توفر الإمكانيات المادية و الضرورية لعملهم.