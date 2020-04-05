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العاصمة: تسجيل قرابة 750 تدخل وإسعاف خلال الفترة الأولى من الحجر الصحي الجزئي

أخبار الجزائر
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العاصمة: تسجيل قرابة 750 تدخل وإسعاف خلال الفترة الأولى من الحجر الصحي الجزئي
بقلم م. فيصل

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر قرابة 750 تدخلا خلال فترة الحجر الصحي الجزئي من بينها 10 تدخلات لحالات مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وحسب المكلف الإعلام لدى ذات المصالح أن قرابة 744 تدخلا تم تسجيله في الفترة الممتدة ما بين 24 مارس إلى غاية ليلة 5 افريل الجاري.

واضاف ذات المسؤول أن من بين التدخلات هناك 10 منها لحالات مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

واشار المكلف الإعلام أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن أعوان الحماية المدنية الذين شاركوا في نقل الحالات الايجابية.

وأكد بن خلف الله، عدم إصابة أي عون بالعدوى،وهذه للصرامة التي تعتمدها الفرق العاملة في الميدان أثناء تعاملها مع أي حالة مشتبه فيها.


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