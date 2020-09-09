العاصمة.. تسجيل 137 تدخل عبر 58 بلدية بعد التقلبات الجوية

كشفت ولاية الجزائر العاصمة عن حصيلة تدخلات فرق أسروت بعد التقلبات الجوية التي عرفتها العاصمة بين ليلة 7 إلى 8 سبتمبر 2020.

وأفادت الحصيلة تسجيل 137 تدخل بين ليلة 7 سبتمبر و 8 سبتمبر 2020 عبر 58 بلدية بإقليم ولايةالجزائر.

وهذا بعد تسجيل تراكم مياه الأمطار في عدة أحياء بالعاصمة بسبب ارتفاع منسوب المياه في بعض الأودية وارتفاع منسوب مياه البحر فوق قنوات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار.

وسخرت الشركة كل الإمكانيات البشرية والمادية منها 350 عامل و 65 شاحنة ذات حمولات مختلفة.

بالإضافة إلى 10 مضخات، 10 شاحنات وزن ثقيل، 5 آليات كبيرة، 3 آليات صغيرة وعتاد أخر.

كما أحصت فرق أسروت ما مجموعه 1034 طنا من المخلفات الصلبة والأتربة خلال نفس الفترة.