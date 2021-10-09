العاصمة: تسجيل 2061 مخالفة مرورية شهر سبتمبر

حررت مصالح أمن ولاية الجزائر شهر سبتمبر المنصرم 2061 مخالفة مرورية مختلفة، وسجلت 69 جنحة مرورية، و30 جنحة تنسيق تتعلق بوسائل نقل المسافرين.

وحسب بيان لأمن ولاية الجزائر، فقد وضعت مصالحها خلال شهر سبتمبر 71 مركبة في الحظيرة. وسجلت 1399 نشاطا سواء ذا صلة مباشرة بتخصص المصلحة أو إسهامها في دعم مصالح شرطية أخرى تعمل على محاربة الجريمة

وأضاف ذات البيان، أنه تم تسجيل 41 حادث مرور شهر سبتمبر، خلف 36 جريحا، من بينهم 27 ذكور و24 بالغين و3 قصر. بالإضافة إلى 9 إناث منهم 8 بالغات وقاصرة واحدة.

وأشار ذات البيان أن 11 حادث مرور وقع بطريق وطني، و5 حوادث بطريق ولائي، و20 حادث بطريق بلدي، و3 بمفترقات الطرق. بالإضافة إلى حادث مرور واحد وقع بمحول طريق وحادث آخر وقع مع تقاطع السكة الحديدية “ترامواي”.

وأرجعت مصالح الأمن الوطني أن أغلبية حوادث المرور السبب الأول في وقوعها هو العنصر البشري.

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