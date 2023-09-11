العاصمة.. تسجيل 23500 مخالفة مرورية خلال شهر أوت

سجلت مصالح أمن ولاية الجزائر، خلال شهر أوت الفارط 23500 مخالفة مرورية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الأمن الولائي.

وأوضح المصدر نفسه، أن المخالفات المرورية تتعلق بعدم حيازة السائقين على الوثائق الخاصة بالمركبة، عدم استعمال الخوذة. عدم الحيازة على الصنف في رخصة السياقة، الوقوف والتوقف العشوائي، عدم احترام إشارات المرور، السرعة المفرطة، التجاوزات الخطيرة وغيرها من المخالفات.

وأشار البيان أنه تم رفع 102 مخالفة تتعلق بحفظ النظام، فيما بلغ عدد حوادث المرور الجسمانية 48 حادث. تسبب في وفاة شخص واحد وإصابة 56 آخرين بجروح متفاوتة.

وبشأن النشاطات المتعلقة بشرطة العمران وحماية البيئة فقد سجلت ذات الفرق 103 مخالفة تتعلق بالبناء بدون رخصة. و7 مخالفات تتعلق بعدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة

أما بخصوص نشاطات أقطاب الشرطة العامة وفرقها عبر مختلف مقرات الأمن الحضري. فقد سجلت هاته المصلحة مراقبة 1721 نشاط تجاري منظم، فيما تم تنفيد 18 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة.