العاصمة: تسجيل 28 مخالفة خاصة بمواكب الأعراس

أحصت مصالح أمن ولاية الجزائر بداية من شهر جانفي وإلى غاية سبتمبر من السنة الجارية. 83697 مخالفة متعلّقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، مع توجيه 9759 إعذار.

وتمثلت المخالفات التي سجلتها هاته المصالح، في 63267 مخالفة متعلقة بعدم ارتداء القناع الواقي، 16599 مخالفة متعلقة بالتباعد الجسدي.

فيما سجلت 877 مخالفة خاصة بعدم احترام توقيت الحجر الصحي في وسائل النقل حافلات وسيارات الأجرة، و28 مخالفة خاصة بمواكب الأعراس.

في حين تمّ إحصاء 91512 مخالفة خاصة بالراجلين مخالفين لإجراءات الحجر الصحي. 15308 مخالفة متعلقة بسوّاق الدراجات المخالفين للإجراءات المذكورة. مع تنفيذ عمليات الغلق واقتراح الغلق، بلغ عددها 847 مخالفة.

أما بخصوص العمليات التحسيسية، فقد قامت مصالح أمن ولاية الجزائر بـ10432 عملية تحسيسية. و4228 مرافقة أمنية في عمليات إجلاء المواطنين الجزائريين من الخارج.