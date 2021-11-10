العاصمة.. تسجيل 343 ملم من الأمطار في أسبوعين واستنفار في الولاية

قامت مصالح العاصمة، بتنصيب خلية يقظة على مستوى الولاية وخلايا يقظة على مستوى كل مقاطعة إدارية وكل البلديات. كما تم وضع فرق للتدخل في الوضعيات الحرجة على مدار 24 ساعة واستنفار كافة مصالح الحماية المدنية والمؤسسات الولائية.

إضافة إلى مصالح مديرية الأشغال العمومية والموارد المائية وشركة المياه والتطهير “سيال”، بالتنسيق مع مصالح العاصمة. وهذا بتجنيد كافة الوسائل الضرورية لمواجهة هذه التقلبات الجوية.

ودعا من جهته، والي العاصمة، المواطنين ومستعملي الطرقات، إلى التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر في انتظار تحسن أحوال الطقس. وهذا حفاظا على سلامة الأشخاص والممتلكات خلال هذه الظروف المناخية الاستثنائية.

كما عرفت العاصمة، عبر مختلف مناطقها، اضطرابات جوية متسلسلة خلال الأيام الأخيرة. والتي تميزت بتسجيل تساقط كمية استثنائية وغير معهودة للأمطار.

حيث سجلت ولاية الجزائر خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر تساقط 197 ملم فاق بذلك المعدل الشهري بـ103 ملم. منها على سبيل المثال –يذكر البيان-، برج البحري 197 ملم، معالمة 189 ملم.

مع العلم –تضيف الولاية- أن كمية التساقط المسجلة منذ 23 أكتوبر، بلغت 343 ملم، بنسبة 57 بالمائة. وهذا مقارنة بالمعدل السنوي الذي يقدر بـ600 ملم.

وأدت، هذه الكميات المسجلة في فترات وجيزة وبصفة مستمرة، إلى عدم استيعاب شبكات ومنظومات صرف المياه لهذه الكميات. مما أسفر عن تسجيل سيول وانسياب لمياه الأمطار حتى على الطرقات السريعة وطرقات الأحياء التي تتوفر على شبكات واسعة للصرف.

وتسببت الأمطار التي عرفتها العاصمة، مؤخرا، في خسائر بشرية ومادية كبيرة بعديد أحياء الولاية، خاصة منها الشعبية. حيث شهد حي “سانتوجان” في بولوغين مأساة، بعد وفاة 3 أشخاص واصابة طفل إثر انهيار منزلهم العائلي.

فيما إنهار ليلة أمس جزء من مبنى مكون من 4 طوابق ببلدية محمد بلوزداد بالجزائر العاصمة. كما شهد المبنى إنهيار جزء منه شهر جوان الماضي، ومن المحتمل أن ينهار كاملا بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة.

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