العاصمة.. تسجيل 4643 مخالفة تتعلق بعدم احترام قانون المرور

سجلت مصالح الأمن العمومي بأمن ولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة من الفاتح من شهر جويلية إلى غاية 14 أوت من الشهر الحالي 4643 مخالفة جزافية و398 جنحة مرورية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، أفضت النشاطات الأمنية لذات المصالح من مراقبة 1875 دراجة نارية، وسحب 1466 رخصة سياقة ووضع 350 مركبة في المحشر نتيجة الركن العشوائي، فيما قامت فرق المساسيك بتسجيل 1796 مخالفة متعلقة بوضع المساسيك.

وجاءت هذه العمليات، في إطار محاربة الظواهر المرورية الشاذة عن قواعد السياقة الآمنة وفي إطار مساعيها الحثيثة في التقليل من حوادث المرور على مستوى الإقليم الحضري للعاصمة لاسيما مع حلول موسم الاصطياف أين تكثر الحركة المرورية.

ودعت مصالح أمن ولاية الجزائر المواطنين، إلى المساهمة أكثر في العملية الأمنية بصفتهم أساس الأمان، وتضع تحت تصرفهم الأرقام الخضراء للمديرية العامة للأمن الوطني، 1548 وخط النجدة 17 ، إضافة إلى الخط 104 وتطبيق “ألو شرطة” ، وكذا صفحة الفايسبوك لأمن ولاية الجزائر للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.