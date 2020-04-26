العاصمة.. تسخير 10500 شرطي لضمان الأمن والطمأنينة خلال شهر رمضان

سخرت مصالح الأمن لولاية الجزائر 10500 شرطي لضمان الأمن والطمأنينة خلال شهر رمضان.

وأفادت مصالح الامن عن وضعها لمخطط أمني متكاملا من خلال تجسيد جملة من الترتيبات الأمنية تعزيزا للإجراءات الخاصة للوقاية من وباء كورونا كوفيد 19.

وأضافت ذات المصالح أن جميع التشكيلات الأمنية العاملة على مدار الـ 24 ساعة، ستعرف تدعيما لقواتها مع تعزيز الدوريات الرّاكبة والرّاجلة عبر مختلف الأحياء والشوارع وكذا التجمعات السكنية.

وذلك من أجل محاربة الجريمة، مع ضمان الانسيابية المرورية قبل تطبيق إجراءات الحجر الصحي وفقا للتدابير المعمول بها مع تأمين الأماكن التي تعرف إستقطابا للمواطنين كالأسواق والمتاجر، مقرّات البريد، البنوك ومؤسسات الخدمات العمومية، مع العمل على تجسيد وضمان تدابير الوقاية الصحية.

واشارت ذات المصالح أن عملية مراقبة الأشخاص والمركبات وكذا التراخيص الإستثانية الممنوحة لأصحاب المركبات، ستبقى مستمرة.

بالاضافة إلى عملية فتح وغلق المحلات التجارية المرخّصة، لتموين المواطنين بالحاجيات الضرورية.

ومحاربة التجارة غير الشرعية من خلال تطهير الشوارع والأزقة من الباعة غير الشرعيين، وهذا بالتنسيق مع السلطات المحلية.

كما دعت ماصلح الأمن بولاية العاصمة المواطنين إلى المزيد من الوعي واليقظة لتحقيق الأمن والسكينة والحدّ من إنتشار فيروس كورونا المستجد.