العاصمة: تسخير 157 حافلة لنقل مستخدمي الصحة يوميا منذ بداية الحجر

سخرت الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري “ايتوزا”، 1000 عامل و157 حافلة لفائدة مستخدمي 35 مؤسسة الصحية بالعاصمة، منذ فرض الحجر الصحي.

وقال المكلف بالإعلام بالشركة حسان عباس، في تصريح لوكالة الأنباء، أن الشركة خصصت لمستشفيات كل من مصطفى باشا الجامعي وبشير منتوري بالقبة والهادي فليسي بالقطار، 9 حافلات تظل رابضة بداخلها لتكون في الخدمة 24 /24 سا.

وتكفلت الشركة بمستخدمي المؤسسات الاستشفائية المتواجدة بإقليم الجزائر العاصمة، إلى جانب عمال معهدي باستور والصحة العمومية.

وحسب رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون التشريعية بمديرية الصحة والسكان بولاية الجزائر العاصمة محمد موساوي، فان تكفل ايتوزا بنقل مستخدمي الصحة ساهم في ضمان استمرار الخدمة العمومية في المجال الطبي خلال تفشي الوباء.

وتتكفل شركة “ايتوزا” يوميا بـ10 ألاف عامل، يعملون في نشاطات أساسية منذ ظهور الوباء.