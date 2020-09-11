العاصمة.. تسليم جميع المطاعم قبل الدخول المدرسي المقبل بمقاطعة الشراقة

شدّد الوالي المنتدب لمقاطعة الشراقة خلال تفقده لمختلف المشاريع المدرسية على ضرورة تسليم جميع المطاعم قبل الدخول المدرسي المقبل.

وأسدى الوالي المنتدب خلال تفقده، أمس الخميس، 6 مطاعم مدرسية في بلدية “الحمامات” ومطعما مدرسيا في بلدية الشراقة، تعليمات صارمة لتجهيزها بسرعة.

ملحا على تسريع وتيرة الإنجاز وتزويد المطاعم بكل التجهيزات اللازمة لتوفير الوجبات لكل تلميذ بدءًا من الدخول المدرسي 2020 – 2021.

كما أمر الوالي المنتدب بتهيئة محيط المدارس، على غرار المساحات الخضراء، وترميم واستدراك جميع النقائص.