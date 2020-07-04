العاصمة: تسليم قرابة 8 آلاف سكن “عدل” بمناسبة 5 جويلية

سيتم تسليم، 7900 وحدة سكنية بالعاصمة، تابعة لبرنامج البيع بالإيجار “عدل”، بمناسبة إحياء الذكرى الـ58 لعيدي الإستقلال والشباب.

ويقوم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، بزيارة عمل إلى العاصمة.

ويشرف الوزير الأول، على وضع حجر الأساس لإنجاز مشروع 600 سكن في أولا فايت، من ضمن 14514 سكن مبرمج لفائدة مكتتبي وكالة ترقية وتحسين السكن “عدل” بولاية الجزائر.

واستمع الوزير الأول بعين المكان إلى عرض حول مشاريع قطاع السكن بالجزائر العاصمة وآخر يخص تأثيرات فيروس كورونا على وتيرة انجاز مختلف المشاريع السكنية بالولاية.

كما سيشرف الوزير الأول، ببلدية بابا أحسن، على تسليم 1000 وحدة سكنية بصيغة “عدل” ضمن برنامج يضم 7900 وحدة.