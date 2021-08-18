العاصمة: تسليم محطة شاطئ النخيل لتحلية مياه البحر غدا الخميس

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، عن تسليم محطة تحلية مياه البحر بشاطئ النخيل “بلدية سطاولي”. بطاقة 7500 متر مكعب يوميا، غدا الخميس

وقام والي الجزائر، يوسف شرفة، بزيارة عمل وتفقد لهذه المحطة أمس، حيث شملت الزيارة أيضا مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر. بسعة قدرها 10 الاف متر مكعب يوميا بعين بنيان والتي ستسلم للاستغلال عند نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وكشفت المصالح الولائية عبر صفحتها على الفايسبوك، أن الوالي تفقد في زيارته مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بسعة قدرها 10 آلاف متر مكعب يوميا بزرالدة والتي ينتظر أيضا تسليمها للإستغلال في نهاية شهر سبتمبر المقبل. مضيفة أن هذه المحطات تنجز بوسائل عمومية وطنية من طرف شركة “كوسيدار””.

وخلال هذه الزيارة، أسدى الوالي تعليمات “بالإسراع في وتيرة الإنجاز وضرورة إحترام أجال التسليم. كون هذه المحطات تساهم في رفع وتعزيز قدرات التوزيع بالماء الشروب لفائدة سكان العاصمة