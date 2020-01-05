العاصمة: تسليم مقررات الإدماج للشباب حاملي شهادات عقود ما قبل الإدماج

تمّ اليوم الأحد، على مستوى مديرية الموارد البشرية والتكوين لولاية الجزائر، إدماج 29 عونا، من الشباب حاملي الشهادات ذوي عقود ما قبل الإدماج العاملين على مستوى المقاطعات الإدارية للولاية.

يأتي هذا بعد التأشير على المجموعة الأولى من هذه القرارات من طرف المراقب المالي وإمضاء محاضر التنصيب من قِبل المعنيين بالأمر.

و تعلّق الأمر بإدماج، 26 موظفا برتبة متصرف إداري، موظف برتبة كاتب، موظف برتبة ملحق رئيسي للإدارة، موظف برتبة عون حفظ البيانات.

هذا وقد تمّ، تسليم المعنيين بالأمر نسخا عن قرارات الإدماج ومقررات التعيين الخاصة بهم.

جدير بالذكر، أنّه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة التأشير على باقي مشاريع قرارات الإدماج الخاصة بالأعوان الذين يثبتون أقدمية عمل تعادل أو تفوق 8 سنوات بحلول تاريخ 01 نوفمبر 2019، وفق ما جاء في صلب أحكام النصوص القانونية والتنظيمية سالفة الذكر.