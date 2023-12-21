العاصمة: تسمم أربعة أشخاص بالغاز

تسبب غاز أحادي أكسيد الكربون، بولاية الجزائر العاصمة في إصابة أربعة أشخاص بإختناقات

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 09سا20د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء بحي بوزاوي بلدية و دائرة الحراش. حيث خلف الحادث تسمم شخص من جنس أنثى تبلغ من العمر 21 تم اسعافها من و نقلها إلى مستشفى زميرلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 08سا52د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي عبد العزيز رضوان بلدية و دائرة درارية. خلف الحادث تسمم 03 أشخاص من عائلة واحدة. تتراوح أعمارهم مابين 05 سنوات و 35 سنة تم اسعافهم ونقلهم الى عيادة درارية .