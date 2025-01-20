العاصمة.. تسمم امرأة بالغاز

أصيبت امرأة بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي واد الطرفة01، بدرارية في العاصمة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. بحي واد الطرفة01، ببلدية و دائرة درارية.

حيث خلف الحادث تسمم شخص من جنس انثى، لها ضيق في التنفس تبلغ من العمر 56 سنة، تم إسعافها و نقلها إلى المستشفى المحلي.

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