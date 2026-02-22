العاصمة.. تسمم امرأتين بالغاز في القصبة

أصيبت امرأتين بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، وهذا على مستوى شارع الإخوة بشرة، ببلدية القصبة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 07سا38د من أجل إسعاف شخصين تعرضا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بشارع الإخوة بشرة، بلدية القصبة، ودائرة باب الواد.

مشيرة أن الحادث خلف الحادث تسمم امرأتين تبلغان من العمر 13 و 17 سنة لهما ضيق في التنفس تم إسعافهما في عين المكان و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

