العاصمة.. تسمم شخصين بغاز أحادي أكسيد الكربون

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الإثنين، حادث اختناق شخصين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان بحي 05 جويلية بلدية باب الزوار دائرة الدار البيضاء، بالعاصمة.

وأوضح المصدر نفسه، أن تم التدخل من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. لا يحتوي على قناة صرف الغازات، بحي 05 جويلية بلدية باب الزوار دائرة الدار البيضاء.

حيث خلف الحادث تسمم شخصين يبلغان من العمر 36 سنة و 41 سنة لهما ضيق في التنفس. تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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