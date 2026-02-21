 العاصمة.. تسمم 3 أشخاص بالغاز المنبعث من سخان الماء

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجزائر، من أجل إسعاف أفراد عائلة تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل منزل، بحي 11 ديسمبر 1960، بلدية عين البنيان، ودائرة الشراقة.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث خلّف تسمم 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 02 سنين و 36 سنة. (ضحية واحدة في حالة صدمة)، تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

