العاصمة: تسمم 5 أشخاص بالغاز  في حيSNTP بالدار البيضاء

أصيب 5 أشخاص اليوم بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بولاية الجزائر.

الحادث وقع مساء اليوم في حدود الساعة 19سا و24د بحيSNTP ببلدية ودائرة الدار البيضاء.

وحسب الحماية المدنية الحادث تمثل في تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وخلف الحادث إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة وهم 3 إناث و2 ذكر بإختناق وضيق في التنفس، تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم الى مستشفى زميرلي.