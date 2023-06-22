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العاصمة.. تسمم 5 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون في باب الزوار

بقلم أسماء.ع
العاصمة.. تسمم 5 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون في باب الزوار
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تدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم الخميس،  في حدود الساعة الثامنة و30 د بحي الصومام باب الزوار  لإنقاذ عائلة تعرضت لتسمم بالغاز. والمنبعث من سخان المآء غير موصول بقناة صرف الغازات المحترقة

كما خلف الحادث 5 ضحايا من عائلة واحدة من كلا الجنسين في حالة غثيان تتراوح اعمارهم ما بين 53 و14 سنة.  حالتهم مستقرة

وسخرت الحماية المدنية لهذا الحادث 3 سيارات إسعاف، وشاحنة مضخة وخزان. حيث تم تقديم الإسعافات في المكان ونقل المصابين إلى المستشفى.

غاز

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