العاصمة.. تسمم 5 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون في باب الزوار

تدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم الخميس، في حدود الساعة الثامنة و30 د بحي الصومام باب الزوار لإنقاذ عائلة تعرضت لتسمم بالغاز. والمنبعث من سخان المآء غير موصول بقناة صرف الغازات المحترقة

كما خلف الحادث 5 ضحايا من عائلة واحدة من كلا الجنسين في حالة غثيان تتراوح اعمارهم ما بين 53 و14 سنة. حالتهم مستقرة

وسخرت الحماية المدنية لهذا الحادث 3 سيارات إسعاف، وشاحنة مضخة وخزان. حيث تم تقديم الإسعافات في المكان ونقل المصابين إلى المستشفى.

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