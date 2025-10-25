العاصمة.. تسمم 7 أشخاص بالغاز

أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم السبت، بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بحي 2540 مسكن عين النعجة، بلدية جسر قسنطينة، بولاية الجزائر العاصمة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا 31د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء، بحي 2540 مسكن عين النعجة، بلدية جسر قسنطينة، دائرة بئرمراد رايس.

حيث خلّف الحادث تسمم 07 أشخاص، لهم صعوبة في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

