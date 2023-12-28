العاصمة.. تسوية وضعية 162 مشروعا عالقا في مجال البيئة

كشفت مديرة البيئة لولاية الجزائر العاصمة، أن اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الإستثمارية العالقة قامت بتسوية وضعية 162 مشروعا عالقا بصفة نهائية.

وتقوم اليوم الخميس وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، رفقة والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي. بزيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاع البيئة. أين باشرت الوزيرة زيارتها بمقر الولاية وإستمعت إلى عروض. قبيل الانطلاق في زيارة العمل التي ستقودها والوفد المرافق لها إلى عديد المواقع.

كما قدمت مديرة البيئة لولاية الجزائر عرضا مفصلا حول وتيرة تقدم أشغال إنجاز وتنفيذ المشاريع المهيكلة للعاصمة. التي تندرج ضمن المخطط الأخضر للإستراتيجية الجديدة لتطوير وعصرنة العاصمة. فيما تم تقديم عرض مفصل حول حصيلة نشاط اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة. التي أطلقها الوالي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. والتي يتمثل نشاطها في تسوية وضعيات المشاريع العالقة ومنح رخص الاستغلال.

حيث قامت اللجنة في هذا الصدد بتسوية وضعية 162 مشروعا عالقا بصفة نهائية. وذلك من خلال منح الرخص والشهادات الإدارية منها الرخص النهائية مباشرة وبلغ عددها 26 رخصة، ومنها الرخص الاستثنائية المحولة إلى نهائية وبلغت 100 رخصة كاملة. فيما تم منح 22 رخصة بناء، 04 شهادات مطابقة. بالإضافة كذلك إلى 04 عقود الامتياز 06 رخص التوصيل بالشبكات.

كما سمحت اللجنة من خلال عملها الذي باشرته من شهر أكتوبر سنة 2022 بتوفير 15 ألف منصب شغل منها 800 منصب مستحدث. كما قامت اللجنة أيضا برفع 171 مشروعا عالقا خارص إختصاصها إلى الجهات المختصة، مع توجيه المستثمرين بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها.

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