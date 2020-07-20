العاصمة: تشكيل لجنة مراقبة ومتابعة وردع التجار المخالفين للإجراءات الصحية

أسدى والي العاصمة يوسف شرفة تعليمة بتشكيل لجنة مراقبة ومتابعة وردع التجار المخالفين للإجراءات الصحية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية.

ووفق بيان لمصالح الولاية فإن لجنة المراقبة والردع لولاية الجزائر ترصد مخالفات التدابير الصحية للتجار ومحلات المقاطعات الإدارية للعاصمة.

اللجنة مكونة من مصالح الامن الوطني وكذا الدرك الوطني إضافة إلى مديريةالتجارة وإطارات من مختلف المقاطعات الإدارية للعاصمة.

ووفق التعليمة فقد مست في يومها الاول كل من:

حي الحميز، ليدو، وحي 8 ماي 1945 والمحمدية، التابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء.

السوق المغطى للألبسة وشارع بوقارا بالأبيار، المقاطعة الإدارية لبوزريعة.

سوق بن عمر ومحلات الألبسة بالشارع الرئيس وسوق الخضر بالقبة، المقاطعة الإدارية لحسين داي.

اين وقفت اللجنة على مدى تطبيق قرار الغلق بالحميز والذي شمل 3760 محل بكل من حي sntp، الورود والشارع الرئيسي.

في حين تم رصد وتسجيل مخالفات بحي ليدو وحي 8 ماي 1945.

كما حررت اللجنة إنذارات وقرار التعليق المؤقت للنشاط من خلال تسجيل مخالفات لهذه المحلات بحي ليدو وحي 8 ماي 1945.

وتم تحرير مخالفات وتعليق نشاط بعض المحلات بالقبة أيضا بحي بن عمر لإخلالهم بالتدابير الصحية والوقائية اللازمة للحد من تفشي كورونا والمتمثلة في:

تنظيم الدخول والخروج إلى المحلات المغطاة.

الإحترام الصارم لضروريات التباعد الإجتماعي.

تنظيم طوابير الانتظار خارج محلات البيع المفتوحة بوضع خيط أوحزام أمن.

تعليق لافتات مكتوبة تتضمن وجوب التزام الزبائن باحترام هذه التدابير.

اقتصار الولوج إلى المحل التجاري على زبونين أو ثلاثة على الأكثر في نفس الوقت.

النظافة ومع توفير مواد التعقيم للزبائن.

بالإضافة إلى تسجيل إمتثال بعض التجار بالتدابير الوقائية في مزاولة نشاطهم من خلال توفير كل وسائل الحماية للزبائن.