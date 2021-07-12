قناة النهار العاصمة: تشييع جثمان الفنان الكوميدي “فريد الروكور” إلى مثواه الأخير بمقبرة المالحة بقلم النهار أونلاين نشر في 12 جويلية 2021 - 23:06 شارك غرِّد 260 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959700 اقرأ أيضا مختار علالي: الأحرار يكونون كتلة كبيرة في البرلمان وهو رقم صعب يؤثر في كل التحالفات التي ستكون قناة النهار 24 جوان تمنراست: زيارة تفقدية للمفوضية الوطنية لحماية الطفولة ومكتب اليونيسيف بالجزائر قناة النهار 28 جوان سويسرا وإسبانيا يتأهلان إلى ربع نهائي الأورو قناة النهار 29 جوان الو فارس/ كيفية تحضيرالعصبان بطريقة سهلة.. ولا أروع قناة النهار 12 جويلية