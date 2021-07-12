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العاصمة: تشييع جثمان الفنان الكوميدي “فريد الروكور” إلى مثواه الأخير بمقبرة المالحة

بقلم النهار أونلاين
العاصمة: تشييع جثمان الفنان الكوميدي “فريد الروكور” إلى مثواه الأخير بمقبرة المالحة
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