العاصمة: تصنيف 120 بناية ضمن الخانة الحمراء بالقصبة

صنفت مصالح بلدية القصبة بولاية الجزائر قرابة 1500 عائلة تقطن على مستوى 120 بناية مصنفة ضمن القائمة الحمراء.

وأوضح رئيس بلدية القصبة عمر زطيلي ان قرابة 1500 عائلة تنتظر الاستفادة من برنامج الترحيل وإعادة الإسكان لولاية الجزائر.

وأضاف ذات المسؤول ان الهيئة التقنية لمراقبة البنايات احصت 120 بناية ضمن الخانة الحمراء بذات البلدية.

كما تم إحصاء سابقا 350 بناية ضمن قائمة البنايات والدويرات المصنفة في الخانة الحمراء،

وتم ترحيل منهم ألف عائلة نحو سكنات جديدة بكل من عين بنيان اولاد فايت.

وفي ذات السياق كشف ذات المسؤول المحلي ان عمليات اعادة الاسكان بالقصبة متواصلة وان هناك عملية مماثلة في غضون الأيام المقبلة.