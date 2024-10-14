العاصمة: تطعيم مجاني للقطط والكلاب

نظمت نهاية الأسبوع المنصرم، مديرية المصالح الفلاحية والتنمية الريفية لولاية الجزائر يوما تحسيسيا وتوعويا. حول داء الكلب من خلال مصالحها بالمفتشية البيطرية.

وتم تنظيم هذا اليوم بالتنسيق مع المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، المعهد الوطني للصحة العمومية والمنظمة الجزائرية لمكافحة داء الكلب. وذلك على مستوى ساحة أول ماي بسيدي امحمد.

وشهد البرنامج عملية تطعيم مجانية للقطط والكلاب بالإضافة إلى ورشة تثقيفية للأطفال لتوعيتهم بالمرض وأسبابه وأعراضه والإجراءات المتخذة في حالة التعرض للعض أو الخدش و طرق الوقاية منه.