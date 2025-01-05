العاصمة.. تعديل برنامج توزيع المياه عبر 8 بلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن تعديل برنامج توزيع توزيع ابتداءً من يوم غد الإثنين، على مستوى 8 بلديات بالعاصمة.

وحسب بيان “سيال”، أن هذا التعديل جاء بسبب برمجة الشركة المكلفة بإستغلال محطة تحلية مياه البحر قورصو (بومرداس) أشغال صيانة دورية على مستوى المحطة إبتداء من يوم غد الإثنين.

بالاضافة إلى قيام شركة سيال خلال نفس الفترة بأشغال على مستوى قنوات التحويل.

وأوضح المصدر ذاته، أنه سينتج عن هذه الأشغال تعديل في برنامج التوزيع على مستوى البلديات التالية : القبة، حسين داي، بلوزداد، سيدي امحمد، بئر مراد رايس، جسر قسنطينة، بئرخادم و السحاولة.

وطمأنت سيال زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية أن إستئناف عملية التزويد بالمياه الشروب حسب البرنامج المعتاد ستتم إبتداءا من يوم الخميس 09 جانفي 2025.