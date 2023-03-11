العاصمة: تعديل في برنامج توزيع المياه بهذه البلديات

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر – سيال -، اليوم السبت، عن تعديل في برنامج توزيع المياه على مستوى 3 بلديات بالعاصمة.

وحسب ذات البيان، سيتم الانتقال إلى برنامج التوزيع يوم على يومين، اعتبارا من اليوم السبت. وسيشمل برنامج التعديل بلديات المرسى وعين طاية وهراوة.

ووفق ذات البيان، فإنّ ذلك يعود لانخفاض الإنتاج على مستوى محطة تحلية مياه البحر بالمرسى.

وأكدت سيال في ذات البيان، بأنه سيتم العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد بمجرد استئناف محطة تحلية مياه البحر بالمرسى لعملية الإنتاج بكامل طاقتها.

وكانت شركة المياه والتطهير للجزائر – سيال -، قد أعلنت في بيان لها، الأمس الجمعة، عن تعديل في برنامج توزيع المياه على مستوى 15 بلدية بالعاصمة.

وأوضحت سيال، بأن تعديل البرنامج يعود على أشغال الصيانة السنوية التي ستعرفها محطة تحلية مياه البحر بالحامة ابتداءً من السبت وإلى غاية الخميس المقبل.

وبذلك سيتم الانتقال إلى برنامج التوزيع يوم على يومين، خلال الفترة من 11 إلى 16 مارس الجاري.

ويتعلق الأمر بكل من بلديات حسين داي، والمقرية، وبئر خادم، والسحاولة (وسط المدينة). ومنطقة عين المالحة بجنان سفاري، والقبة (المنظر الجميل- قاريدي- القبة القديمة).

كما سيمس التعديل أيضا بلديات بئر مراد رايس (الينابيع)، وبوزريعة، وبولوغين (الزغارة والجهة العلوية). ورايس حميدو (سيدي الكبير)، وواد قريش، والقصبة (الجهة العلوية).

إلى جانب كل من بلديات باب الواد (الجهة العلوية)، والرغاية، ومنطقة شبشب والبرامج السكنية قريشي، وبرج الكيفان (درقانة).