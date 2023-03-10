العاصمة.. تعديل في برنامج توزيع المياه عبر 15 بلدية

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر – سيال -، في بيان لها، اليوم الجمعة، عن تعديل في برنامج توزيع المياه على مستوى 15 بلدية بالعاصمة.

وأوضحت سيال، بأن تعديل البرنامج يعود على أشغال الصيانة السنوية التي ستعرفها محطة تحلية مياه البحر بالحامة ابتداءً من الغد وإلى غاية الخميس المقبل.

وبذلك سيتم الانتقال إلى برنامج التوزيع يوم على يومين، خلال الفترة من 11 إلى 16 مارس الجاري، يضيف البيان.

وفيمايلي البلديات المعنية: “حسين داي، المقرية، بئر خادم، السحاولة (وسط المدينة)، منطقة عين المالحة بجنان سفاري، القبة (المنظر الجميل- قاريدي- القبة القديمة).”

كما سيمس التعديل أيضا بلديات: “بئر مراد رايس (الينابيع)، بوزريعة، بولوغين (الزغارة والجهة العلوية)، رايس حميدو (سيدي الكبير)، واد قريش، القصبة (الجهة العلوية).”

إلى جانب كل من بلديات: “باب الواد (الجهة العلوية)، الرغاية، (منطقة شبشب والبرامج السكنية قريشي)، برج الكيفان (درقانة)”.