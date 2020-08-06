العاصمة: تعقيم منتزه الصابلات وغابة بن عكنون تحسبا لإعادة فتحهما

إنطلقت حملة تعقيم كبرى، صبيحة اليوم الخميس، في كل من منتزه “الصابلات” وغابة بن عكنون و”منبع المياه” بالحراش، استعدادا لإعادة فتحها بشكل تدريجي.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء، عن المدير العام للديوان إلياس قمقاني، فإن ديوان حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر، انطلق في تنظيم حملة تعقيم وتطهير كبرى ستتسمر إلى غاية نهاية موسم الاصطياف.

وستشمل حملة التعقيم، عبر كل من منتزه الصابلات ببلدية حسين داي، وغابة بن عكنون المقابلة لملعب 5 جويليةـ وكذا منتزه “منبع المياه” الجديد المطل على وادي الحراش.

ويأتي ذلك، في إطار برنامج ولاية الجزائر الخاص بتطبيق التدابير الوقائية الخاصة بمكافحة كوفيد-19، وتحسبا لفتح هذه المنتزهات في الأيام القليلة القادمة.

وأضاف ذات المتحدث، أن ديوان الحظائر يعمل على تهيئة كل الشروط الصحية لاستقبال المصطافين،في إشارة منه إلى إجبارية ارتداء الكمامات الواقية وتوفير السائل المعقم واحترام التباعد الجسدي.

وكذا تعقيم المحلات التجارية وكل المرافق الخدماتية المتواجدة بمنتزه الصابلات المطل على الواجهة البحرية للجزائر العاصمة، بمعدل 3 مرات في اليوم.

وأكد قمقاني أن مساحة منتزه الصابلات الشاسعة التي تصل إلى 20 هكتار ستكون كافية لاستقبال وفود المصطافين من العائلات والشباب الباحثين عن فسحة للاستجمام، في هذه الأيام.

مضيفا إنه ومن أجل ضمان سير حسن لإعادة فتح هذه المنتزهات، سيتم تسخير كل عمال الديوان، وتدعيمهم بأطقم إضافية من مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة، ومؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير.

بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الفاعلة من أجل تحسيس المواطنين، بأهمية احترام تدابير الوقاية من الفيروس التاجي.