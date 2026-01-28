العاصمة.. تعليق الخدمات على مستوى الروضات ودور الحضانة والمراكز النفسية

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، عن تعليق تعليق الخدمات على مستوى الروضات ودور الحضانة والمراكز النفسية البيداغوجية، التي تسيرها المؤسسة العمومية الولائية لتسيير حدائق الأطفال والروضات ودور الحضانة “برسيكو - Presco”، وذلك يومي الأربعاء والخميس 28 و29 جانفي 2026، وهذا تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى هبوب رياح قوية.

وأوضحت صالح الولاية “تبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية. والتي تشير إلى هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 و90 كلم/سا وقد تصل أحيانًا إلى 120 كلم/سا. وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 27 جانفي إلى غاية يوم الخميس 29 جانفي 2026،

وتحسّبًا لهذه الظروف الجوية، وحفاظًا على سلامة أبنائنا، تُعلم مصالح ولاية الجزائر عن تعليق الخدمات. على مستوى الروضات ودور الحضانة والمراكز النفسية البيداغوجية، التي تسيرها المؤسسة العمومية. الولائية لتسيير حدائق الأطفال والروضات ودور الحضانة “برسيكو – Presco”، وذلك يومي الأربعاء والخميس 28 و29 جانفي 2026”.

كما جددت مصالح ولاية الجزائر دعوتها للمواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. والالتزام بتوجيهات وتعليمات السلطات العمومية، مع تفادي كل ما من شأنه تعريض سلامتهم أو سلامة أبنائهم للخطر خلال هذه الفترة.

