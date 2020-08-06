العاصمة: تعليق نشاط 1500 محل.. وغلق 7 مراكز تجارية و3 أسواق بلدية

قامت اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع، بتعليق نشاط 1500 محل تجاري، من بينها 339 خارج التجمعات التجارية والأسواق.

وتواصل فرق المراقبة لولاية الجزائر، خرجاتها الميدانية في إطار محاربة وباء كورونا بالمقاطعة الإدارية لباب الواد.

وقامت اليوم اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الإحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية بالمقاطعة الإدارية لباب الواد.

قامت اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع، بتعليق نشاط 1500 محل تجاري، من بينها 339 خارج التجمعات التجارية والأسواق، بالإضافة 7 مراكز تجارية، و3 أسواق بلدية.

وأوضحت اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع، أن الغلق الفوري كان نتيجة عدم احترام الإجراءات الوقائية ضد تفشي وباء كورونا.