العاصمة.. تعليق نشاط 23 محلا وغلق سوق بلدي في مقاطعة سيدي عبد الله

كشفت اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع على مستوى المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله، اليوم الأحد، بأن حصيلة تدخلاتها بلغت 187 تدخل لمراقبة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وحسب بيان المقاطعة الإدارية على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، فقد وصلت حصيلة التدخلات والمعاينات الميدانية لمدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من تفشي “كورونا”، 187 تدخلا.

وفي هذا الإطار، كشفت لجنة المراقبة والردع عن تعليق نشاط 23 محلا تجاريا وغلق سوق بلدي لم تُتحرم فيها التدابير الوقائية اللازمة.

مشيرة إلى أن سبب الغلق الفوري وتعليق نشاط بعض الفضاءات التجارية كان نتيجة لعدم احترام الإجراءات الوقائية المفروضة للحدّ من انتشار وباء “كورونا”.