العاصمة: تعليق نشاط 5532 محل وغلق 15 سوقا و14 مركزا تجاريا

أسفرت الخرجات الميدانية للجنة المكلفة بالمراقبة والردع بالمقاطعات الإدارية، عن تعليق نشاط 5532 محل وغلق 15 سوقا و14 مركزا تجاريا.

فبالمقاطعة الإدارية للرويبة، تم تعليق نشاط 299 محل تجاري، مع غلق سوق حي الونشريس (DNC) بالرغاية.

والمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، تم تعليق نشاط 3528 محل تجاري، موزعة على7 بلديات بالمقاطعة الإدارية.

وبالتفصيل تم غلق 76 محل تجاري بباب الزوار، 3409 محل تجاري بالدار البيضاء، 13 محل تجاري بالمحمدية.

وتم غلق 22 محل تجاري ببرج الكيفان، محل تجاري ببرج البحري، 4 محلات تجارية بعين طاية، 3 محلات تجارية بالمرسى.

كما تم غلق سوقين بلديين ببلدية باب الزوار، وتعليق نشاط مركز تجاري واحد ببلدية المحمدية.

وبالمقاطعة الإدارية لزرالدة، تم تعليق نشاط 100 محل تجاري، موزعة على 6 بلديات بالمقاطعة الإدارية.

وتم غلق زرالدة 35 محل تجاري، 59 محل تجاري بسطاوالي، 6 محلات تجارية بالسويدانية.

كما تم تعليق نشاط 8 مراكز تجارية، 4 منها بزرالدة، و4 أخرى بسطاوالي.

وبالمقاطعة الإدارية لحسين داي، تم تعليق نشاط 136 محل تجاري، وغلق سوقين بلديين.

أما بالمقاطعة الإدارية للدرارية، تم تعليق نشاط 147 محل تجاري، غلق 3 أسواق بلدية، غلق مركزين تجاريين.

وبالمقاطعة الإدارية لبئر توتة، تم تعليق نشاط 195 محل تجاري، من بينها 122 ببئر التوتة، 33 محل بأولاد الشبل.

كما تم تعليق نشاط 40 محل تجاري بتسالة المرجة، مع غلق سوق بلدي واحد ببلدية بئر التوتة

وبالمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، تعليق نشاط 319 محل تجاري، منها 91 محل تجاري بئر مراد رايس، 38 محل بحيدرة.

كما تم تعليق نشاط 66 محل تجاري في بئر خادم، 61 محل تجاري في السحاولة، 63 محل تجاري بجسر قسنطينة.

وقامت ذات المصالح بغلق سوقين بلديين، منها سوق ببلدية بئر خادم وسوق أخر ببلدية السحاولة.

وبالمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد، تم تعليق نشاط 266 محل تجاري، منها 50 بسيدي أمحمد، 51 بالجزائر الوسطى، 5 بالمرادية.

بالإضافة الى 16 محل تجاري بالمدنية، مع غلق 3 أسواق ببلدية سيدي أمحمد، وتعليق نشاط 3 مراكز تجارية بسيدي أمحمد.

وبالمقاطعة الإدارية للحراش، تم تعليق نشاط 353 محل تجاري، منها 118 بالحراش، 61 ببوروبة، 148 في باش جراح.

بالإضافة الى 26 محل تجاري بواد السمار، وتعليق نشاط 14 مساحة تجارية بالحراش، وغلق 3 أسواق منها 2 بالحراش وسوق بباش جراح.

وبالمقاطعة الإدارية لسيدي عبدالله، تم تعليق نشاط 23 محل تجاري، وغلق سوق بلدي واحد.

أما بالمقاطعة الإدارية لبراقي، تم تعليق نشاط 166 محل تجاري.