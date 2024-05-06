العاصمة: تعليمات صارمة للتسريع في وتيرة تهيئة مداخل ملعب الدويرة

أشرف صباح اليوم الإثنين، والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي. على زيارة عمل وتفقد قادته لمعاينة وتيرة سير وتقدم الأشغال الجارية على مستوى ملعب الشهيد ”علي عمار”. المعروف بعلي لابوانت بالدويرة.

وخلال الزيارة، تفقد الوالي مشروع تهيئة المداخل والمسالك المؤدية إلى الملعب. حيث أسدى تعليمات للمسؤولين القائمين على المشروع.

وشدد الوالي على ضرورة توسعة الطريق المحاذي للملعب، والحرص على تشغيل الإنارة على طول كل الطرقات المؤدية إلى الملعب.

كما أمر بمضاعفة الموارد المادية والبشرية لاستكمال الاشغال وفق الآجال التعاقدية، والتسريع في وتيرة انجاز مواقف السيارات.

ودعا الوالي لضرورة التسريع في اشغال تهيئة وادي “بوصوار” بالدويرة. والعمل على تحسين الوضع البيئي والعناية بالمحيط والمساحات الخضراء المجاورة للملعب لإعطاء لمسة جمالية.

كما شدد على ضرورة تكثيف عمليات التشجير بمحيط الملعب.