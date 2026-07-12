العاصمة.. تفتيش يومي وعقوبات صارمة لهذه الحافلات

أطلقت مديرية النقل والتنقلات والمرور لولاية الجزائر، برنامجا استثنائيا بداية من اليوم للمراقبة والتفتيش، وسائل النقل العمومي للأشخاص.

وجاء هذا البرنامج تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الرامية إلى تعزيز الرقابة الميدانية والارتقاء بجودة خدمات النقل.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن عمليات المراقبة والتفتيش ستُنظم بصفة يومية وتشمل جميع وسائل النقل العمومي للأشخاص. مع التركيز على الممارسات والتجاوزات التي تمس بصورة القطاع، لاسيما غياب وسائل النقل عبر بعض الخطوط. بالإضافة إلى عدم احترام المسارات المحددة. وأيضا عدم التزام بعض سائقي الحافلات بالقواعد المتعلقة بالهندام اللائق المنسجم مع أخلاقيات المهنة.

ودعت المديرية جميع الناقلين إلى الالتزام بدفتر الشروط، واحترام القوانين المنظمة للنشاط، خاصة ما يتعلق بالهندام والتصرفات المهنية، مؤكدة أن الناقلين المخالفين سيتعرضون لأقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا.