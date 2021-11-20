العاصمة: تفحم عجوز في حريق إندلع داخل منزل ببولوغين

لقيت عجوز مصرعها في العقد الثامن من العمر إثر حريق نشب صبيحة اليوم السبت داخل شقة بحي بولوغين في الجزائر العاصمة.

وإندلع الحريق داخل غرفة بشقة في الطابق الأولى من فيلا تقع في شارع زيار عبد القادر ببولوغين.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد الحريق. حيث عثرت على عجوز تبلغ من العمر 86 سنة متفحمة. كما فتحت مصالح الأمن الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه الحادثة.

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تمكنت فجر الخميس وحدات الحماية المدنية من إنقاذ 4 أشخاص من جنس أنثى، إثر إندلاع حريق داخل منزل ببلدية فوكة بالقليعة.

حيث تدخلت وحداتها في حدود الساعة الـ05 سا و27 د وهذا من أجل إخماد حريق. إندلع في شقة بالطابق الثالث لعمارة بحي 394 مسكن عدل فوكة بالقليعة.

كما تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي العمارة. كما خلف الحريق أربع ضحايا من جنس أنثى لهم ضيق في التنفس وفي حالة صدمة، اسعفوا ونقلوا الى مستشفى القليعة.

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