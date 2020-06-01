تم، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة تفعيل مخطط مكافحة حرائق الغابات لموسم 2020.

كشفت رئيسة مصلحة الوقاية من الحرائق والأمراض بمديرية الغابات والحزام الأخضر الولائية، إيمان سعيدي، أن “ولاية الجزائر شرعت في تفعيل مخطط مكافحة حرائق الغابات لموسم 2020″.

وأوضحت المتحدثة، في تصريح لوكالة الأنباء، أنه تم اليوم الفاتح جوان تفعيل مخطط وجهاز مكافحة حرائق الغابات بالجزائر العاصمة على غرار باقي ولايات الوطن”.

مشيرة في السياق ذاته أن “اللجنة العملياتية لمكافحة الحرائق تضم قطاعات عديدة منها الحماية المدنية والصحة و الأشغال العمومية والأمن والدرك الوطني ومؤسسة سيال وغيرها”.

وقالت سعيدي أنه “تم تسخير 3 شاحنات ذات صهاريج بسعة تتراوح ما بين 6000 و 11.00ج لتر للإطفاء موزعة عبر مقرات الفرق المشار إليها علاوة على تخصيص 24 نقطة للتزود بالمياه بكل المساحات الغابية الكبرى بالولاية على غرار مقطع خيرة وبوشاوي وبن عكنون”.