العاصمة: تفكيك جماعة إجرامية مختصة في تخزين ونقل وتحضير المخدرات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية بالعاصمة. من تفكيك جماعة إجرامية منظمة مختصة في تخزين ونقل وتحضير المخدرات الصلبة والمخدرات. والمؤثرات العقلية لغرض البيع مع استرجاع أسلحة. وكمية معتبرة من المخدرات.

وحسب ما أورده بيان لمصالح الأمن الوطني بالعاصمة. فإنه في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدرارية. من توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة. مسبوقين قضائيا عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة مختصة في تخزين ونقل وتحضير المخدرات الصلبة والمخدرات والمؤثرات العقلية. لغرض البيع بطريقة غير مشروعة. كما تم حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وأسلحة بيضاء من الصنف الخامس و السادس بدون مبرر شرعي.

و أسفرت العملية عن ضبط وحجز سلاح ناري، بندقيتي صيد بحرية. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية. مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ 1695 أورو. و01 كلغ من المخدرات الصلبة ومواد وأدوات تستعمل في تحضيرها في العاصمة.

وتم في نفس العملية أيضا، حجز ما لا يقل عن 3968 قرص من المؤثرات العقلية. 103 غرام من القنب الهندي، 32 سلاح أبيض محظور من الصنف السادس مختلفة الأصناف والأحجام. شماريخ مركبتين نفعيتين ودراجة نارية تستعمل لنقل و توزيع السموم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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